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    «Главком» з’ясував, якою роботою займатиметься Мартинюк після відставки з поста міністра

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    Максим&nbsp;<span>Мартинюк очолював міністерство агрополітики з листопада 2018 року</span> - «Главком» з’ясував, якою роботою займатиметься Мартинюк після відставки з поста міністра
    Максим Мартинюк очолював міністерство агрополітики з листопада 2018 року

    Гройсман заявив, що Мартинюк переходить на іншу роботу

    У середу, 6 лютого, уряд на закритому засіданні задовольнив заяву виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка про відставку.

    За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Максим Мартинюк переходить на іншу роботу. Джерела також повідомили «Главкому», що ця робота буде пов’язана з виборами.

    Також вже повідомлялося, що наразі в. о. міністра буде заступник з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

    Максим Мартинюк з 22 листопада 2018 року, як перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, виконував обов'язки міністра.

     

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