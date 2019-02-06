«Главком» з’ясував, якою роботою займатиметься Мартинюк після відставки з поста міністра



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Максим Мартинюк очолював міністерство агрополітики з листопада 2018 року

Гройсман заявив, що Мартинюк переходить на іншу роботу

У середу, 6 лютого, уряд на закритому засіданні задовольнив заяву виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка про відставку.

За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Максим Мартинюк переходить на іншу роботу. Джерела також повідомили «Главкому», що ця робота буде пов’язана з виборами.

Також вже повідомлялося, що наразі в. о. міністра буде заступник з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

Максим Мартинюк з 22 листопада 2018 року, як перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, виконував обов'язки міністра.