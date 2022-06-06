Голівудом тут не пахне. У Росії масово закриваються кінотеатри

У середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії для порятунку бізнесу

Причина – введені санкції Заходом та США на фоні російської збройної агресії проти України

У Ростовській області через санкції закрилося шість кінотеатрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання donnews.ru.

За словами уповноваженого з прав підприємців у регіоні Олега Дерези, цей бізнес перебуває на межі розорення.

«На сеансах (у кінотеатрах – «Главком») буває по кілька людей. При цьому вже відключають систему кондиціювання (висока вартість електроенергії). Виявляється, що під час пандемії практично не знімалося наше вітчизняне кіно, і зараз треба протриматися до кінця року», – розповів про плачевний стан Олег Дереза на зустрічі з представниками кіноіндустрії.

Додамо, що у середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії у розмірі 6,5 млрд рублів для порятунку бізнесу.

З початком російської збройної агресії проти України закордонні компанії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal вирішили призупинити кінотеатральний прокат своїх релізів, а також тимчасово припинити свою діяльність у РФ.

Нагадаємо, що в Україні триває 103-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, 3 червня Європейський союз ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії. Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.