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    Новини

    Голівудом тут не пахне. У Росії масово закриваються кінотеатри

    У середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії для порятунку бізнесу - Голівудом тут не пахне. У Росії масово закриваються кінотеатри
    У середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії для порятунку бізнесу
    фото: shutterstock.com

    Причина – введені санкції Заходом та США на фоні російської збройної агресії проти України

    У Ростовській області через санкції закрилося шість кінотеатрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання donnews.ru.

    За словами уповноваженого з прав підприємців у регіоні Олега Дерези, цей бізнес перебуває на межі розорення.

    «На сеансах (у кінотеатрах – «Главком») буває по кілька людей. При цьому вже відключають систему кондиціювання (висока вартість електроенергії). Виявляється, що під час пандемії практично не знімалося наше вітчизняне кіно, і зараз треба протриматися до кінця року», – розповів про плачевний стан Олег Дереза на зустрічі з представниками кіноіндустрії.

    Додамо, що у середні травня уряд РФ відмовив кінотеатрам у наданні субсидії у розмірі 6,5 млрд рублів для порятунку бізнесу.

    З початком російської збройної агресії проти України закордонні компанії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal вирішили призупинити кінотеатральний прокат своїх релізів, а також тимчасово припинити свою діяльність у РФ.

    Нагадаємо, що в Україні триває 103-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, 3 червня Європейський союз ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії. Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.

    Теги: росія окупанти кіно санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Голівудом тут не пахне. У Росії масово закриваються кінотеатри