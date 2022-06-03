ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз, сьогодні, 3 червня, ухвалили рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

В ЄС нарешті не дише дійшли згоди стосовно шостого пакета санкцій проти Росії. Його ще й ухвалили офіційно.

Як зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цей пакет санкцій посилює обмеження, накладені на Росію. Відповідно, вона матиме менше можливостей продовжувати фінансувати збройну агресію проти України.

Йдеться про заборону імпорту нафти з Росії до ЄС. Крім того, найбільший банк країни відключать від платіжної системи Swift.

«Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, що відбувались у Бучі та Маріуполі, і забороняємо діяльність дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна», – наголосив він.

Як повідомлялося, США додали 71 російське і білоруське підприємство у свій торговий чорний список, включаючи кілька авіаційних заводів, суднобудівних і науково-дослідних інститутів.