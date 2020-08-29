«Голос» і далі підспівує Зеленському? Як партія Вакарчука гасить скандал у Хмельницькому



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В Україні чергові місцеві вибори розпочалися зі скандалу у Хмельницькому

Після гучного скандалу «Голос» замінив лише половину членів тервиборчкомів на Хмельниччині

Партія «Голос» замінила лише половину членів тервиборчкомів на Хмельниччині після скандалу, який вибухнув два тижні тому через викриття у співпраці вказаних осіб з іншими політичними силами.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Центральної виборчої комісії.

Станом на вечір 28 серпня відбулася заміна 17 членів із 36-ти, які має «Голос» у територіальних виборчих комісіях Хмельницької області, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Водночас незаміненими залишилися сім ТВК (Хмельницька районна, Шепетівська районна, Деражнянська міська, Полонська міська, Старокостянтинівська міська, Хмельницька міська і Шепетівська міська), в яких представництво партії Вакарчука становить по дві особи.

Варто звернути увагу на окремі «нові обличчя», котрі зайшли у комісії за квотою «Голосу». Насамперед показовою є ротація у керівництві Хмельницької обласної ТВК: замість голови Олександра Кравцова, який мав певний стосунок до ГО нардепа від «Слуги народу», затверджено Віталія Афадєєва.

За інформацією з відкритих джерел, пан Афадєєв працює адвокатом. У 2002 році він закінчив Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова на юридичному факультеті (раніше він назвався Хмельницький інститут регіонального управління та права - «Главком»). Того ж року випускниками хмельницького вишу були теперішні народні депутати від «Слуги народу» Володимир Ватрас і Денис Монастирський, які також навчалися на юридичному факультеті.

На президентських виборах 2019 року Віталій Афадєєв працював офіційним спостерігачем від кандидата на пост президента України Володимира Зеленського.

Новим заступником голови Кам’янець-Подільської районної ТВК від «Голосу» стала директор сільської школи Оксана Гльос. На місцевих виборах 2015 року вона балотувалася кандидатом у депутати Хмельницької обласної ради від ВО «Батьківщина», але не пройшла. До речі, на той час пані Гльос була членом партії «Батьківщина».

Як повідомляв «Главком», 12 серпня керівниця партії «Голос» Кіра Рудик зробила заяву у Facebook: партія «відкликатиме» з територіальних виборчих комісій Хмельниччини усіх своїх представників (всього – 36 осіб). Причина – підозра в співпраці з іншими політсилами.

«Місцеві вибори ще не оголосили, а боротьба з підкилимними схемами починається. І починаємо ми з себе. Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК, поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», – написала вона.

Керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко додав, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують.