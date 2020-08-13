Партія «Голос» хоче відкликати з ТВК усіх своїх представників на Хмельниччині



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«Голос» запідозрив своїх представників у співпраці з іншими політичними силами

10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій, до складу яких, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос»

Партія «Голос» «відкликатиме» з територіальних виборчих комісій Хмельниччини усіх своїх представників. Причина – підозра в співпраці з іншими партіями. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця партії «Голос» Кіра Рудик.

Постановою ЦВК 10 серпня у Хмельницькій області було сформовано 17 територіальних виборчих комісій, до складу яких, зокрема, увійшли 36 представників партії «Голос», а вже 12 серпня ця політична сила оголосила про «відкликання» усіх своїх висуванців з комісій області.

«Місцеві вибори ще не оголосили, а боротьба з підкилимними схемами починається. І починаємо ми з себе. Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від «Голосу», з іншими партіями. Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК. Голова осередку вже підписує відповідне подання в Центрвиборчком», – написала в середу ввечері, 12 серпня, голова «Голосу» в Facebook.

Керівник Хмельницького обласного осередку партії «Голос» Віктор Артеменко зазначив, що інформація, яка надійшла до керівництва партії, настільки критична, що партійці вирішили перестрахуватися. За його словами, це принципова позиція партії, з таким не жартують, пише громадська організація «Опора».

«Ми отримали з місцевих осередків інформацію, що окремі представники територіальних виборчих комісій, яких ми подали, пов’язані з іншими партіями. Для нас це неприпустимо. Наша безпекова служба перевірила цю інформацію, вона підтвердилася. Тому всіх, кого ми подавали членами ТВК у Хмельницькій області, знімаємо. Спробуємо знайти нових людей. Якщо не встигнемо – так вже й буде», – прокоментував рішення партії голова обласної організації партії.

Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 208 Виборчого кодексу України однією з причин дострокового припинення повноважень члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії є внесення подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії.

До слова, український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва. Він балотуватиметься від партії «Голос».



