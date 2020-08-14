Голова ЦВК Білорусі підтвердила, що Тихановська записала звернення в її кабінеті



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Світлана Тихановська виїхала 10 серпня з Білорусі до Литви

В кабінеті з Тихановською були високопоставлені співробітники правоохорони

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина підтвердила, що Світлана Тихановська записувала своє відеозвернення із закликом не виходити на акції протесту в її кабінеті. При цьому самої Єрмошиної, за її словами, в кабінеті не було.

Про це глава ЦВК повідомила в інтерв'ю «Комсомольській правді в Білорусі».

У відповідь на питання про те, чи дійсно на відео Тихановська сидить на її дивані в її кабінеті Єрмошина відповіла: «Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене».

Глава білоруської ЦВК пояснила, що з Тихановською в той день хотіли зустріти два високопоставлених співробітників органів правоохорони.

«Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітників органів правоохорони. Я їх надала, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла», - повідомила Єрмошина.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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