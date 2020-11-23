Голова ОДА просить уряд відмовитися від «карантину вихідного дня» і готуватися до повного локдауну (документ)

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

На думку керівника Хмельницької області, сьогодні варто повернутися до епідемічного зонування і готуватися до повного локдауну

Голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з наполегливим проханням відмовитися від «карантину вихідного дня» і повернутися до системи адаптивного карантину, яка передбачала поділ на чотири рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на лист керівника області від 18 листопада.

«Адаптивний карантин продемонстрував свою ефективність, коли рішення щодо введення карантинних обмежень приймалось державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та за попередніми консультаціями з органами місцевого самоврядування. Це давало можливість застосувати більш жорсткі обмеження на адміністративно-територіальних одиницях з найбільшою захворюваністю та завантаженістю ліжко-місць. Такий механізм надав можливість стабілізувати епідемічну ситуацію в області», – вважає Габінет.

Водночас, на думку голови ОДА, введення «карантину вихідного дня» викликало негативну реакцію серед бізнесу та суспільства в цілому.

Лист голови Хмельницької ОДА до прем'єр-міністра України

Крім цього, керівник Хмельниччини запропонував главі уряду розглянути можливість запровадження повного локдауну за умови наповненості ліжкового фонду понад 75% на період новорічно-різдвяних свят (з 25 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року).

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.

23 листопада Президент України Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.