Керівник медицини Києва оцінила ефективність карантину вихідного дня

Якби всі люди дотримувалися заходів безпеки, такої ситуація як зараз точно б не було», – наголосила Гінзбург

«Якби усі щоденно дотримувалися елементарних заходів безпеки, не потрібно було би вводити карантин»

Директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург розповіла, чи підтримує «карантин вихідного дня», який був введений ще 14 листопада.

В інтерв’ю «Главкому» директорка зазначила наскільки запровадження карантину вихідного дня ефективне з точки зору медиків.

«Найбільша ймовірність заразити інших якраз у громадському транспорті. Бо тим більше у цю пору року вікна у тролейбусах, трамваях закриті, немає доступу свіжого повітря. На другому місці за вірогідністю спіймати «ковід» – лікувально-профілактичні заклади. Лише після цього до небезпечних місць я б зарахувала інші місця скупчення людей: магазини, зони відпочинку. Причина проста – недотримання найпростіших заходів безпеки – носіння масок. У людей в кафе, магазинах маски, вибачте, на шиї. Також люди не дотримуються фізичної дистанції, не миють як слід руки. От і дивіться, де насправді відбуваються зараження людей. Якби всі люди дотримувалися заходів безпеки, такої ситуація як зараз точно б не було», – наголосила вона.

За її словами, запровадження карантину вихідного дня частково зменшує скупчення людей у суботу та неділю.

«Якби усі щоденно дотримувалися елементарних заходів безпеки, не потрібно було б вводити карантин. Він вирішує проблему частково, оскільки всі сидять по домівках. Тобто той транспорт не перевантажений, бо на вихідних не працюють магазини чи розважальні центри, людям немає куди їхати», – зазначила Гінзбург.

Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.