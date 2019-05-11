Голова штабу Гриценка пояснив його провальний результат



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Керівник маловідомої партії «Хвиля», чинний нардеп Віктор Чумак Фото: facebook.com/vik.chumak

Віктор Чумак вважає, що Анатолій Гриценко - це «друге я» Петра Порошенка

Керівник виборчого штабу Анатолія Гриценка, нардеп Віктор Чумак прокоментував підсумки виборчої кампанії в інтерв’ю «Главкому». Чумак зізнався, що не дуже задоволений кампанією Гриценка. «Сказати, що я задоволений, – то ні. Сказати, що вважаю цю кампанію проваленою, – теж ні. Ми витягнули все, що могли витягнути», - пояснив він.

Нардеп зазначив, що бачить не тільки проблеми кампанії, а й продукту, який вони просували - тобто самого кандидата.

«Просто Анатолій Степанович – це Alter Ego (лат. «друге я») Порошенка. Ми це зрозуміли зразу, тому що вони обидва мали підтримку в тих самих областях. По суті, Гриценка підтримували ті, хто був незадоволений корупційністю Порошенка, але задоволені його національно-патріотичним настроєм. Тому розраховувати на вихід за рамки того самого електорального поля, на якому ходили три людини (Гриценко, Порошенко, Смешко), було дуже важко. Але ми бачили цю проблему», - визнав Чумак. Він додав, що перебудувалися у ході кампанії було неможливо.

«Ми відчували цей запит на іншу модель в поведінці, на абсолютно іншого політика за своєю суттю і сутністю. Зеленський якраз і є тим іншим, а Смешко – інший серед старих. Тому що він з’явився прямо під час кампанії… Той – інший серед молодих, а цей – інший серед старих. Зеленський – абсолютний інопланетянин для цієї кампанії», - вважає Чумак.

На питання чи розумів це все Гриценко, Чумак відповів, що йому все це розказували. «Гриценко є Гриценко. У нього є сталий образ свідомо налаштованого патріота. Він за рамки цього образу і не міг вийти, хоча ця кампанія була трохи дивною… Коли я прийшов у штаб, то прийшов вже на готову кампанію. І коли ми дивилися на ці білборди з написом «Чесних більше», то розуміли, що чесним сприймається більш Зеленський, ніж Гриценко. Це фактично була подача у бік Зеленського», - пояснив штабу Гриценка.