Голова Васильківської райради оголосила війну «виродкам»



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«Європейська солідарність» Порошенка виключила зі списку Баласинович

Баласинович заявила, що скандальна історія із відео – це початок нового етапу у її житті

Голова Васильківської районної ради Наталія Баласинович прийняла рішення, що не буде кандидатом в депутати. Але це не кінець, це початок боротьби з такими виродками, які цинічно використовують брудну особисту білизну задля знищення жінки-політикині, яка тільки стартує.

Про це Баласинович заявила на телеканалі ZIK.

Вона розповіла, що у неї була зустріч із Петром Порошенком та іншими членами політсили щодо її перебування у списках партії «Європейської солідарності».

І на запитання ведучої, чому ж однопартійці не наполягали залишитися у списках партії, Баласинович відповіла, що сама прийняла рішення, що не буде кандидатом в депутати.

«Хтось в партії боїться за своє місце у списку, хтось дбає про суспільне благо. А хтось мені щиро співчував. Перш за все я вдячна Петру Олексійовичу. Він мене щиро підтримав і пообіцяв підтримувати надалі. Це той чоловік, який чітко розумів, що відбувалося. Однопартійці вели себе по різному. Але загалом склалася така ситуація, що я і партія прийняли рішення, що це моя особиста історія, яку на сьогодні усі обговорюють як серіал «Слуга народу». Вона може вплинути на рейтинг партії, тому я прийняла рішення, що не буду кандидатом в депутати. Але це не кінець, це тільки початок», – наголошує Баласинович.

Голова райради додає, що ця скандальна історія – це початок нового етапу у її житті.

«Це початок боротьби з такими виродками, які цинічно використовують брудну особисту білизну задля знищення жінки-політикині, яка тільки стартує»,– підкреслила голова Васильківської районної ради.

Як відомо, голову Васильківської райради Київської області Наталію Баласинович виключили з виборчого списку «Європейської солідарності». Баласинович пояснює, що самостійно прийняла таке рішення, щоб не псувати репутацію партії скандалом, який стосується виключно її сім’ї.