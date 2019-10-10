На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий
Обставини загибелі бійця з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗСУ
У четвер, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.
Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.
«Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗСУ», - говориться у повідомленні.
Як відомо, 10 жовтня від початку поточної доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.
До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.
Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.