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    На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий

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    На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий

    Обставини загибелі бійця з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗСУ

    У четвер, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗСУ», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, 10 жовтня від початку поточної доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

    9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

    До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

    Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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