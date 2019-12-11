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    «Путін – Хубло»: у Росії вирізали жарт з серіалу «Слуга народу»

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    В ефірі була помітна монтажна склейка - «Путін – Хубло»: у Росії вирізали жарт з серіалу «Слуга народу»
    В ефірі була помітна монтажна склейка

    З ефіру вирізали сцену, де головний герой каже «Путін – Хубло»?

    Російський телеканал ТНТ вирізав жарт про президента Росії Володимира Путіна з першого епізоду серіалу «Слуга народу».

    На це звернули уваги глядачі серіалу.

    У першій серії герой Зеленського Василь Голобородько вибирає годинник. Його помічник розповідає, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (хубло). У відповідь Голобородько дивується: «Путін – Хубло»?

    Саме цей момент з версії, яку показав ТНТ, був вирізаний. Причому монтажна склейка була помітною.

    Вирізаний фрагмент:

    Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почне показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

    Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».

    До слова, нардеп Гончаренко хоче спитати Зеленського, за скільки російському телеканалу продали серіал «Слуга народу».

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