Головний лікар «коронавірусного» шпиталю: Сovid-19 – це перевірка на людяність, достойність

Мостепан зазначила, що державі потрібно було б «з розумінням поставитись до проблем медичних працівників»

«Спочатку кричали «Covid-19 – це фейк», а тепер «ліжок не вистачає»

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан закликала державу звернути увагу на критику лікарів з боку українців.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що у людей стрес від можливого інфікуванням коронавірусу перейшов у хронічний стан.

«Кожен медичний працівник відчуває стрес, можливо зараз він вже трохи притупився… Мені лікарі та завідуючі відділеннями розповідали, що спочатку люди плакали, боялися додому повертатися. Бо хтось живе з літніми батьками. Насправді та зараз хвилюються, але стрес уже притупився, він вже перейшов у хронічний стан», – наголосила лікарка.

Крім того, Мостепан зазначила, що державі потрібно було б «з розумінням поставитись до проблем медичних працівників».

«Тому що ці люди не скинули з себе відповідальність. Їм підвищили зарплату, але вона не така вже й захмарна. Ще якось до пандемії мені одна санітарочка сказала, що їй запропонували у банку мити підлогу за втричі більші гроші, ніж вона отримує у лікарні. Лікарня – це один живий організм. Мені хочеться подякувати своєму колективу, тому що Covid-19 – це перевірка на людяність, достойність. Люди згуртувалися, підставили один одному плече», – заявила вона.

Мостепан наголосила, що «держава повинна зупинити булінг проти медиків».

«Коли у суспільстві формується думка, що всі медики погані. Безперечно, є недоліки, але ж є і хороші справи», – додає лікарка.