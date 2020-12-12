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    Головний лікар «коронавірусного» шпиталю: Сovid-19 – це перевірка на людяність, достойність

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    Мостепан зазначила, що державі потрібно було б &laquo;з розумінням поставитись до проблем медичних працівників&raquo; - Головний лікар «коронавірусного» шпиталю: Сovid-19 – це перевірка на людяність, достойність
    Мостепан зазначила, що державі потрібно було б «з розумінням поставитись до проблем медичних працівників»
    Фото з відкритих джерел

    «Спочатку кричали «Covid-19 – це фейк», а тепер «ліжок не вистачає»

    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан закликала державу звернути увагу на критику лікарів з боку українців.

    В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що у людей стрес від можливого інфікуванням коронавірусу перейшов у хронічний стан.

    «Кожен медичний працівник відчуває стрес, можливо зараз він вже трохи притупився…  Мені лікарі та завідуючі відділеннями розповідали, що спочатку люди плакали, боялися додому повертатися. Бо хтось живе з літніми батьками. Насправді та зараз хвилюються, але стрес уже притупився, він вже перейшов у хронічний стан», – наголосила лікарка.

    Крім того, Мостепан зазначила, що державі потрібно було б «з розумінням поставитись до проблем медичних працівників».

    «Тому що ці люди не скинули з себе відповідальність. Їм підвищили зарплату, але вона не така вже й захмарна. Ще якось до пандемії мені одна санітарочка сказала, що їй запропонували у банку мити підлогу за втричі більші гроші, ніж вона отримує у лікарні. Лікарня – це один живий організм. Мені хочеться подякувати своєму колективу, тому що Covid-19 – це перевірка на людяність, достойність. Люди згуртувалися, підставили один одному плече», – заявила вона.

    Мостепан наголосила, що «держава повинна зупинити булінг проти медиків».

    «Коли у суспільстві формується думка, що всі медики погані. Безперечно, є недоліки, але ж є і хороші справи», – додає лікарка.

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    Теги: гроші лікар лікарня держава булінг коронавірус Тетяна Мостепан
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