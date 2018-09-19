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    Головний лікар «Охматдиту» прокоментувала масові звільнення лікарів-гематологів

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    <span>Головний лікар &laquo;Охматдиту&raquo; Ірина Садов'як</span> - Головний лікар «Охматдиту» прокоментувала масові звільнення лікарів-гематологів
    Головний лікар «Охматдиту» Ірина Садов'як

    Ірина Садов’як стверджує, що лікування пацієнтів відділення трансплантації кісткового мозку відбувається планово

    Дитячі лікарі-гематологи дитячої лікарні «Охматдит» написали заяви про звільнення, щоб підтримати колишню керівницю центру дитячої онкогематології Світлану Донську і завідувача відділенням трансплантації кісткового мозку Олега Рижака, яких адміністрація «Охматдиту» звільнила через порушення в роботі.

    Головний лікар «Охматдиту» Ірина Садов’як в інтерв’ю «Главкому» назвала такі дії лікарів шантажем.

    У лікарні змінили принципи управління центрами офтальмології, неонатології, токсикології, а також дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку: зменшили кількість керівників центрів. Керівництво лікарні запевнило: всі відділення трансформованого центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку будуть функціонувати, як і раніше. Але лікарі пояснили своє звільнення небажанням працювати без своїх керівників – Донської і Рижака.

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     «Лікарям відділення протягом трьох місяців намагались пояснити, що їм нічого не загрожує, що відділення ніхто ліквідовувати не буде, а медиків залишать на їхніх же посадах з тими ж функціями… Вони вирішили піти іншим шляхом, щоб показати нам, нібито без них робота зупиниться. Я вважаю: це – шантаж, їхні дії дуже цинічні, адже вони просто покинули дітей, які лікувались у відділенні. Звичайно, складно, коли одночасно йдуть з роботи одразу кілька лікарів, але лікування відбувається планово», - прокоментувала Садов’як.

    Більше читайте в матеріалі «Главкому»: Арена бойових дій – «Охматдит». Хто з ким воює у дитячій лікарні 

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