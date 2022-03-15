Головнокомандувач ЗСУ: на визначених напрямках армія переходить в контрнаступ

Українська сторона зазнає втрат, утім вони набагато менші, аніж у російських загарбників

На визначених напрямках українська армія переходить у контрнаступ. Про це написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ», – пише він.

Українська армія має втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника.

«Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей», – йдеться у зверненні головнокомандувача.

Нагадаємо, через активізацію атак ворога на столицю України Київ, у місті змінено час комендантської години, вона діятиме протягом двох днів безперервно.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.