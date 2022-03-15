Дві доби доведеться бути вдома. Столична влада змінила графік комендантської години

Виходити можна тільки, щоб дойти до укриття

Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня

Через активізацію атак ворога на столицю України – Київ, у місті змінено час комендатської години, вона діятим протягом двох днів безперервно. Про це повідомив мер столиці Віталі Кличко.

«Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні – 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година.

Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, – в укритті», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.