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    «Живими повернуться не всі». СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною

    Загарбники чують від своїх дружин доволі сумні новини про &laquo;нове&raquo; життя під санкціями - «Живими повернуться не всі». СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною
    Загарбники чують від своїх дружин доволі сумні новини про «нове» життя під санкціями

    Незважаючи на тотальну пропаганду Кремля, у росіян закінчилися хороші новини

    СБУ оприлюднила аудіозапис розмови російського окупанта з його дружиною

    Ось, що загарбники чують про «нове» життя під санкціями від своїх дружин:

    «ВТБ під санкціями, «Альфа» під санкціями, жодні програми не працюють і не можна оплачувати з телефону. Можна лише зняти зарплатню у банкоматі. І з кредиткою якась х*рня: гроші ще є, а пишуть: замало коштів».

    Також горе-окупант обіцяє, що скоро повернеться, і тоді одразу звільниться з лав ЗС РФ і знайде собі «нормальну роботу».

    Та дружина не вельми цьому вірить, бо подрузі чоловік написав, що «там (в Україні) справжнє чистилище і живими повернуться не всі».

    Нагадаємо, Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».

    Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Теги: Росія СБУ ЗСУ війна дружина
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    «Живими повернуться не всі». СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною