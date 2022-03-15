«Живими повернуться не всі». СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною

Загарбники чують від своїх дружин доволі сумні новини про «нове» життя під санкціями

Незважаючи на тотальну пропаганду Кремля, у росіян закінчилися хороші новини

СБУ оприлюднила аудіозапис розмови російського окупанта з його дружиною

Ось, що загарбники чують про «нове» життя під санкціями від своїх дружин:

«ВТБ під санкціями, «Альфа» під санкціями, жодні програми не працюють і не можна оплачувати з телефону. Можна лише зняти зарплатню у банкоматі. І з кредиткою якась х*рня: гроші ще є, а пишуть: замало коштів».

Також горе-окупант обіцяє, що скоро повернеться, і тоді одразу звільниться з лав ЗС РФ і знайде собі «нормальну роботу».

Та дружина не вельми цьому вірить, бо подрузі чоловік написав, що «там (в Україні) справжнє чистилище і живими повернуться не всі».

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».

Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.