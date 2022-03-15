Услід за Києвом комендантську годину на два дні запровадили у всій області

У цей час забороняється перебувати на вулиці та відвідувати громадські місця

На Київщині услід за столицею влада вводить тривалу комендантську годину – на 35 годин. Про це інформує пресслужба голови Київської облдержадміністрації Олексія Кулеби у Telegram.

Метою таких заходів є захист мешканців регіону. Так, термін дії комендантської години з 20-ї години 15 березня до 7-ї ранку 17 березня.

У цей час забороняється перебувати на вулиці та відвідувати громадські місця. Виняток встановлено тільки для тих громадян, хто має спеціально перепустки та посвідчення особи.

«Це вимушені міри, мета яких – захистити мешканців регіону. Просимо всіх підготуватися до того, що найближчі півтори доби ви проведете у власних помешканнях або укриттях. Влада та всі обласні служби роблять все необхідне для безпеки населення», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, через активізацію атак ворога на столицю України Київ, у місті змінено час комендантської години, вона діятиме протягом двох днів безперервно.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.



