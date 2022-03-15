Із Маріуполя відкривається гуманітарний коридор для приватного транспорту

Людей просять не фотографувати під час руху маршрутом

Коридор пролягатиме за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя

У вівторок, 15 березня, працюватиме довгожданий гуманітарний коридор для евакуації людей із Маріуполя. Наразі йдеться про евакуацію приватним автотранспортом.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Коридор пролягатиме за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя.

Кирило Тимошенко наголосив на основних правилах безпеки під час проходження коридору: не фотографувати під час руху маршрутом; видалити всі месенджери та фото з телефонів; прибути до Василівки до 18.00.

«Якщо до 18.00 не вдається дістатись Василівки, радимо зробити зупинку на ніч у Бердянську або у Токмаці», – зазначив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що станом на вечір понеділка автобуси для евакуації людей та вантажівки з гуманітарним вантажем, за словами Тимошенка, стояли у 60 км від Маріуполя, але окупанти їх не пропускали.

Варто зазначити, знаменита Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла своїм підписниками про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі.