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    Із Маріуполя відкривається гуманітарний коридор для приватного транспорту

    Людей просять не фотографувати під час руху маршрутом - Із Маріуполя відкривається гуманітарний коридор для приватного транспорту
    Людей просять не фотографувати під час руху маршрутом

    Коридор пролягатиме за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя

    У вівторок, 15 березня, працюватиме довгожданий гуманітарний коридор для евакуації людей із Маріуполя. Наразі йдеться про евакуацію приватним автотранспортом.

    Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

    Коридор пролягатиме за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя.

    Кирило Тимошенко наголосив на основних правилах безпеки під час проходження коридору: не фотографувати під час руху маршрутом; видалити всі месенджери та фото з телефонів; прибути до Василівки до 18.00.

    «Якщо до 18.00 не вдається дістатись Василівки, радимо зробити зупинку на ніч у Бердянську або у Токмаці», – зазначив Кирило Тимошенко.

    Нагадаємо, що станом на вечір понеділка автобуси для евакуації людей та вантажівки з гуманітарним вантажем, за словами Тимошенка, стояли у 60 км від Маріуполя, але окупанти їх не пропускали.

    Варто зазначити, знаменита Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла своїм підписниками про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь окупанти евакуація
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    Із Маріуполя відкривається гуманітарний коридор для приватного транспорту