Головою Наглядової ради «Укроборонпрома» став ректор КПІ

Михайла Згуровського обрали головою Наглядової ради «Укроборонпрома»

Наглядова рада ДК «Укроборонпром» під час засідання прийняла рішення обрати ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайла Згуровського головою ради. Про це повідомляє прес-служба оборонного підприємства. Крім того, на засіданні обрали заступника голови



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Ректор КПІ Михайло Згуровський

Михайла Згуровського обрали головою Наглядової ради «Укроборонпрома»

Наглядова рада ДК «Укроборонпром» під час засідання прийняла рішення обрати ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Михайла Згуровського головою ради. Про це повідомляє прес-служба оборонного підприємства.

Крім того, на засіданні обрали заступника голови наглядової ради концерну. Ним став генерал-лейтенант Ярослав Скалько, екс-головнокомандувач Військово-повітряних сил України.

Зазначається, що Кабінет міністрів має чимскоріш призначити ще двох членів Наглядової ради, які мають бути іноземними фахівцями світового рівня із міжнародним військовим і управлінським досвідом.

«Наглядова рада є вищим органом управління «Укроборонпрому», до її повноважень входить затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва, затвердження напрямів діяльності Концерну, визначення інвестиційної політики», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що президент Петро Порошенко призначив Михайла Згуровського членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

27 грудня стало відомо, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку.