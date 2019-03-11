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    Головред Meduza вернувся на посаду після скандалу із сексуальним домаганням

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    Колпаков пішов у відставку у листопаді 2018 року - Головред Meduza вернувся на посаду після скандалу із сексуальним домаганням
    Колпаков пішов у відставку у листопаді 2018 року

    Про поновлення Колпакова на посаді йдеться у заяві гендиректора видання Meduza Галини Тимченко

    Незалежне російськомовне видання Meduza знову призначило головним редактором Івана Колпакова, який раніше пішов з посади через звинувачення у сексуальних домаганнях.

    Про поновлення Колпакова на посаді йдеться у заяві гендиректора видання Галини Тимченко.

    «11 березня 2019 року головним редактором «Медузи» призначено Івана Колпакова. Тетяна Єршова, яка виконувала обов'язки головного редактора, стане редакційним директором», - йдеться у повідомленні.

    Тимченко пояснила, що Колпаков пішов у відставку у листопаді 2018 року попри те, що «рада директорів компанії не знайшла підстав для його відсторонення і одноголосно підтвердила його повноваження».

    «Рішення про відновлення Колпакова на посаді головного редактора було прийнято мною. Іван з самого початку був ідеологом і лідером видання, ми разом зробили одне з найбільш популярних ЗМІ в Росії. Я не знаю іншого професіонала, який міг би краще впоратися з новими завданнями і викликами», - заявила гендиректор видання Meduza.

    Тимченко наголосила, що повернення Колпакова підтримують керівники всіх підрозділів Meduza, в першу чергу Тетяна Єршова і заступники головного редактора Дмитро Томілов і Султан Сулейманов. «Редакція Meduza не сумнівається в його професійних якостях», - наголошується у зверненні Тимченко.

    Як відомо, 25 жовтня 2018 року головного редактора видання Meduza Івана Колпакова відсторонили від посади через звинувачення в домаганнях. Інцидент стався 20 жовтня, коли редакція Meduza відзначала у Ризі день народження видання.

    Співробітник Meduza, який звинуватив Колпакова у тому, що той під час вечірки домагався до його дружини, згодом звільнився за власним бажанням.

    Джерело: Громадське

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    Росія ЗМІ журналіст
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