Головред Meduza вернувся на посаду після скандалу із сексуальним домаганням



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Колпаков пішов у відставку у листопаді 2018 року

Про поновлення Колпакова на посаді йдеться у заяві гендиректора видання Meduza Галини Тимченко

Незалежне російськомовне видання Meduza знову призначило головним редактором Івана Колпакова, який раніше пішов з посади через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про поновлення Колпакова на посаді йдеться у заяві гендиректора видання Галини Тимченко.

«11 березня 2019 року головним редактором «Медузи» призначено Івана Колпакова. Тетяна Єршова, яка виконувала обов'язки головного редактора, стане редакційним директором», - йдеться у повідомленні.

Тимченко пояснила, що Колпаков пішов у відставку у листопаді 2018 року попри те, що «рада директорів компанії не знайшла підстав для його відсторонення і одноголосно підтвердила його повноваження».

«Рішення про відновлення Колпакова на посаді головного редактора було прийнято мною. Іван з самого початку був ідеологом і лідером видання, ми разом зробили одне з найбільш популярних ЗМІ в Росії. Я не знаю іншого професіонала, який міг би краще впоратися з новими завданнями і викликами», - заявила гендиректор видання Meduza.

Тимченко наголосила, що повернення Колпакова підтримують керівники всіх підрозділів Meduza, в першу чергу Тетяна Єршова і заступники головного редактора Дмитро Томілов і Султан Сулейманов. «Редакція Meduza не сумнівається в його професійних якостях», - наголошується у зверненні Тимченко.

Як відомо, 25 жовтня 2018 року головного редактора видання Meduza Івана Колпакова відсторонили від посади через звинувачення в домаганнях. Інцидент стався 20 жовтня, коли редакція Meduza відзначала у Ризі день народження видання.

Співробітник Meduza, який звинуватив Колпакова у тому, що той під час вечірки домагався до його дружини, згодом звільнився за власним бажанням.

Джерело: Громадське