Голову аграрного комітету Верховної Ради відправили у відставку
За звільнення Миколи Сольського з посади проголосували 13 членів земельного комітету
Миколу Сольського звільнили з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Про це повідомляють джерела «Главкома».
Зазначається, що за рішення відправити у відставку голову Миколу Сольського з фракції «Слуга народу» висловилися 13 членів Комітету з питань аграрної та земельної політики.
Причини звільнення голови парламентського комітету – наразі невідомі.
Раніше в інтерв'ю «Главкому» Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі говорив, що для впливу України на світові ринки, зокрема, овочів та фруктів потрібно, щоб земля була власністю фермерів.