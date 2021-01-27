Голову аграрного комітету Верховної Ради відправили у відставку

За звільнення Миколи Сольського з посади проголосували 13 членів земельного комітету

Миколу Сольського звільнили з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Зазначається, що за рішення відправити у відставку голову Миколу Сольського з фракції «Слуга народу» висловилися 13 членів Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Причини звільнення голови парламентського комітету – наразі невідомі.

Раніше в інтерв'ю «Главкому» Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі говорив, що для впливу України на світові ринки, зокрема, овочів та фруктів потрібно, щоб земля була власністю фермерів.

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