Список народних депутатів, які найняли собі в помічники родичів



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У більшості випадків народні обранці залучили консультантами своїх братів, - Опора

На сьогодні у 12 парламентарів помічниками працюють їхні родичі

Верховна Рада 17 вересня ухвалила законопроєкт, що забороняє брати в якості помічників близьких родичів. Відповідне рішення підтримали 252 парламентарі.

Громадянська мережа «Опора» дослідила, скільки таких «відносин» у парламенті й чи справді депутати звільнять своїх помічників, які є їхніми «близькими особами».

Зазначається, що станом на 23 вересня у 12 народних обранців помічниками працюють їхні родичі.

«Ще декілька днів тому таких нардепів було 15. У більшості випадків такі народні обранці залучили консультантами своїх братів», – повідомляють у громадській організації.

В «Опорі» додають, що попри пряму заборону брати своїх родичів помічниками, це не означає, що родичі одних народних обранців не можуть працювати як помічники у їхніх колег по парламенту. Адже нині таке явище доволі поширене в українському парламенті.

Так, Батенко Катерина Миколаївна (ймовірно, дружина нардепа Тараса Батенка) є помічницею Ірини Констанкевич; Стефанчук Марина Миколаївна (ймовірно, дружина віцеспікера Руслана Стефанчука) є помічницею Данила Гетманцева; Лубінець Яніна Вікторівна (ймовірно, дружина Дмитра Лубінця) є помічницею Арсенія Пушкаренка; Халімон Оксана Анатоліївна (ймовірно, дружина Павла Халімона) є помічницею Сергія Литвиненка. Тож прийнятий народними депутатами законопроєкт проблему помічників-родичів в українському парламенті навряд чи вирішить.

В «Опорі» інформують, що на сьогодні найбільшу кількість помічників мають Віктор Чорний та Сергій Шахов – по 30, натомість Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко та Микола Сольський поки не залучили жодного консультанта.