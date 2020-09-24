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    Список народних депутатів, які найняли собі в помічники родичів

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    У більшості випадків народні обранці залучили консультантами своїх братів, - Опора - Список народних депутатів, які найняли собі в помічники родичів
    У більшості випадків народні обранці залучили консультантами своїх братів, - Опора

    На сьогодні у 12 парламентарів помічниками працюють їхні родичі

    Верховна Рада 17 вересня ухвалила законопроєкт, що забороняє брати в якості помічників близьких родичів. Відповідне рішення підтримали 252 парламентарі.

    Громадянська мережа «Опора» дослідила, скільки таких «відносин» у парламенті й чи справді депутати звільнять своїх помічників, які є їхніми «близькими особами».

    Зазначається, що станом на 23 вересня у 12 народних обранців помічниками працюють їхні родичі.

    «Ще декілька днів тому таких нардепів було 15. У більшості випадків такі народні обранці залучили консультантами своїх братів», – повідомляють у громадській організації.

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    В «Опорі» додають, що попри пряму заборону брати своїх родичів помічниками, це не означає, що родичі одних народних обранців не можуть працювати як помічники у їхніх колег по парламенту. Адже нині таке явище доволі поширене в українському парламенті.

    Так, Батенко Катерина Миколаївна (ймовірно, дружина нардепа Тараса Батенка) є помічницею Ірини Констанкевич; Стефанчук Марина Миколаївна (ймовірно, дружина віцеспікера Руслана Стефанчука) є помічницею Данила Гетманцева; Лубінець Яніна Вікторівна (ймовірно, дружина Дмитра Лубінця) є помічницею Арсенія Пушкаренка; Халімон Оксана Анатоліївна (ймовірно, дружина Павла Халімона) є помічницею Сергія Литвиненка. Тож прийнятий народними депутатами законопроєкт проблему помічників-родичів в українському парламенті навряд чи вирішить.

    В «Опорі» інформують, що на сьогодні найбільшу кількість помічників мають Віктор Чорний та Сергій Шахов – по 30, натомість Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко та Микола Сольський поки не залучили жодного консультанта. 

    Петро Порошенко Верховна Рада Мустафа Джемілєв депутат дружина Сергій Шахов Микола Сольський
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