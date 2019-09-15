Гончарук анонсував зміну керівника Фонду держмайна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр очікує отримати від нового керівництва Фонду держмайна «реалістичний конкретний план того, що в наступному році планується до приватизації»

Уряд планує змінити керівництво Фонду державного майна України.

Про це під час брифінгу в неділю, 15 вересня, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Невдовзі маємо намір змінити керівництво Фонду державного майна. І очікуємо, що нове керівництво Фонду протягом двох тижнів надасть нам реалістичний конкретний план того, що в наступному році планується до приватизації», - сказав Гончарук.

Він додав, що в уряді хочуть виходити з прогнозами щодо надходжень від приватизації, базуючись на реальному плані, який буде підтримано.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела, пов'язані з Кабміном, «Нафтогазом» і «Укртрансгазом», повідомляли, що уряд Гончарука розглядає можливість створення нової структури, що керуватиме системами газопроводів і ліній електропередач. Її планується організувати на базі системних операторів – компаній «Укртрансгаз» і «Укренерго», а також включити до її складу облгази.

Потенційні зміни в «Нафтогазі» припускають, що нові кар'єрні можливості відкриються перед Юрієм Вітренком (виконавчий директор «Групи Нафтогаз» - ред.). «Його прізвище фігурує серед претендентів на портфель голови Фонду держмайна України, якому належить зайнятися великою приватизацією, – зазначило джерело видання Mind.

Джерело: УНН