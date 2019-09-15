  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гончарук анонсував зміну керівника Фонду держмайна

    • Розсилка
    Гончарук анонсував зміну керівника Фонду держмайна

    Прем’єр очікує отримати від нового керівництва Фонду держмайна «реалістичний конкретний план того, що в наступному році планується до приватизації»

    Уряд планує змінити керівництво Фонду державного майна України.

    Про це під час брифінгу в неділю, 15 вересня, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

    «Невдовзі маємо намір змінити керівництво Фонду державного майна. І очікуємо, що нове керівництво Фонду протягом двох тижнів надасть нам реалістичний конкретний план того, що в наступному році планується до приватизації», - сказав Гончарук.

    Він додав, що в уряді хочуть виходити з прогнозами щодо надходжень від приватизації, базуючись на реальному плані, який буде підтримано.

    Раніше ЗМІ з посиланням на джерела, пов'язані з Кабміном, «Нафтогазом» і «Укртрансгазом», повідомляли, що уряд Гончарука розглядає можливість створення нової структури, що керуватиме системами газопроводів і ліній електропередач. Її планується організувати на базі системних операторів – компаній «Укртрансгаз» і «Укренерго», а також включити до її складу облгази.

    Потенційні зміни в «Нафтогазі» припускають, що нові кар'єрні можливості відкриються перед Юрієм Вітренком (виконавчий директор «Групи Нафтогаз» - ред.). «Його прізвище фігурує серед претендентів на портфель голови Фонду держмайна України, якому належить зайнятися великою приватизацією, – зазначило джерело видання Mind.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Кабмін економіка Нафтогаз України кадрові зміни Фонд державного майна уряд Юрій Вітренко Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ