Гончарук підбив тижневі підсумки діяльності Кабміну



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На цьому тижні уряд заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з РФ з 20 листопада 2019 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розказав, чого вдалося досягти уряду у своїй діяльності протягом цього тижня.

Про це він зазначив у Facebook.

«Україна побила власний рекорд у сфері економіки та фінансів — портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України, які перебувають у власності нерезидентів, збільшився до 100,99 млрд грн. Завдяки попиту іноземних інвесторів нам вдалося суттєво знизити ставки запозичень і продовжити строк обігу державних облігацій», - зазначив прем'єр і нагадав, що на аукціонах з продажу ОВДП Мінфін уперше з травня розмістив 4-річні ОВДП і залучив до бюджету 3,14 млрд грн.

Крім того, уряд ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання.

«Медицина, освіта, інфраструктура — ми на провідні галузі заклали рекордні суми», - додав Гончарук.

Також на цьому тижні уряд заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з РФ з 20 листопада 2019 року, а не 1 березня 2020, як передбачалось раніше. Миколаївський бронетанковий завод включили до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Також Гончарук нагадав, що уряд виділив 1,2 млрд грн на термомодернізацію понад 2000 будинків.

«Знайшли гроші на ремонт об'їзної дороги біля Львова та міжнародної траси Київ – Одеса. Закупимо 822 патрульні машини для маленьких міст і селищ», - повідомив він.

Гончарук також згадав про представлення нового голови Державної служби геології та надр Романа Опімаха. «Більше держава не має втрачати колосальні кошти на корумповані ліцензії з видобутку надр, які належать за Конституцією народу, а де-факто осідають у вигляді яхт і вілл чиновників закордоном. У Держгеонадрах тепер мають конкретну ціль: за 2 місяці все оцифрувати і виставити на прозорі аукціони лоти з надрокористування. Звісно, «на вихід» — усім «схематозникам» і «рєшалам», - запевнив прем'єр.