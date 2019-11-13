Гончарук про ринок землі: ми не можемо задовольнити усіх, завдання у балансуванні інтересів



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Селяни під Радою протестують проти продажу землі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Прем'єр: Ми не зробимо життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не змінюватимемо та не даватимемо можливості людям розпоряджатись своєю землею

Верховна Рада сьогодні може в першому читанні розглянути законопроекти про обіг землі, які попередньо виносили на обговорення із громадськістю. При цьому в уряді не можуть задовольнити усіх, але його завдання - балансувати інтереси всіх стейкхолдерів, а не однієї певної групи. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

«Нову владу обирали для змін. Ми - не старі політики, які вже вісім скликань поспіль з року в рік продовжували мораторій, заохочуючи за безцінь продавати через «сірі» схеми землю та здавати її в оренду за копійки», - задзначив прем'єр.

З його слів, земельна реформа - це не про розпродаж землі. «Це — про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм — продати, працювати на ньому чи здавати в оренду. 1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай в спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і у майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля», - додав очільник уряду.

«Сьогодні парламент може в першому читанні розглянути законопроекти про обіг землі. Звертаюсь до них за підтримкою. Для всіх нас і для України це дуже важливо», - наголосив Гончарук.

Також він зазначив, що перш ніж виносити ці законопроекти на розгляд громадськості, представники уряду проводили численні консультації та переговори, опрацьовували декілька десятків можливих сценаріїв. «Потім протягом двох місяців у нас був постійний діалог, як з прихильниками, так і з противниками цієї ініціативи, з метою пошуку спільного знаменника», - зазначив прем'єр.

«Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання - балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться в першу чергу для українців та в інтересах українців», - зауважив очільник уряду.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів, зокрема, у першому читанні розгляне законопроект щодо ринку землі.

Як повідомлялось, з 1 жовтня 2020 року в Україні хочуть відкрити ринок землі. Щодо його відкриття у Раді станом на 11 жовтня зареєстровано 11 законопроектів, у тому числі й урядовий. 16 жовтня профільний комітет ВР почав розгляд законопроектів щодо ринку землі, і урядовий варіант зустріли криками «Ганьба!».

Так, урядовий законопроект про ринок землі розкритикували і у Головному науково-експертному управлінні ВР як такий, що може призвести до втрати землі як національного багатства.

Як повідомлялось, Верховна Рада сьогодні, 13 листопада, розглядає законопроєкти про землю.

Нагадаємо, сьогодні напередодні роботи парламентарів аграрії під Радою підклали свиню нардепам.



