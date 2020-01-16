У «Слузі народу» підтвердили: міністерка Бабак йде у відставку



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Міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак

Бабак написала заяву про звільнення за власним бажанням

Депутатка від «Слуги Народу» Роксолана Підласа зазначила, що міністерка з питань розвитку громад та територій Альона Бабак написала заяву про звільнення.

Про це вона сказала в ефірі «Суспільного».

На питання журналіста щодо інформації про можливе звільнення депутатка відповіла, що це правда.

«Це правда. Нам відомо, що вона написала заяву про звільнення за власним бажанням», - сказала нардеп.

Підласа додала, що не здивована такому рішенню Бабак, але невідомо, чи відбудеться ця відставка.

«За це мають проголосувати у Верховній Раді, а комітет має заслухати міністерку, щонайменше її звіт, почути про причини звільнення та заслухати кандидата на посаду. Я не знаю, чи це правда про те прізвище, яке називають сьогодні. Завтра один із кандидатів буде представлений фракції «Слуга Народу», — зазначила депутатка.

Раніше ЗМІ з посиланням на співрозмовників у фракції «Слуга Народу» та Кабміні повідомили, що наступником Бабак може стати голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.

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