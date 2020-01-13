Джерела в уряді назвали ймовірного нового очільника Мінрегіону



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Олена Шуляк ще в серпні минулого року активно висловлювала свою зацікавленість у портфелі міністра розвитку громад і територій України

Конфлікт прем’єра Гончарука та міністерки Бабак найближчим часом отримає кадрову розв’язку

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк на сьогодні є основним кандидатом на пост міністра розвитку громад і територій.

Про це Главкому повідомило джерело в Кабміні.

Як зазначило джерело, ще в серпні минулого року, коли обговорювався склад нового Кабміну, Шуляк активно висловлювала свою зацікавленість в цьому портфелі. «Підключила навіть непрофільні організації, на кшталт «Українського клубу нерухомості», які рекомендували її на посаду. Але в підсумку міністром була призначено Олена Бабак. Вона була рівновіддаленою від усіх центрів влади, багатьом тоді це здавалося її великим плюсом. Але дуже швидко Олена почала перенаправляти на себе гроші будівельної галузі, замість того, щоб боротися з корупцією і реалізовувати реформу децентралізації» - розповіло джерело.

У підсумку, Кабмін почав готувати відставку Бабак, але прем'єрміністр Олексій Гончарук прагне, щоб цього разу посаду міністра обійняв хтось із його однодумців. За цим критерієм найбільше підходить Олена Шуляк, яка до обрання в Раду була членом правління і керівником сектора «Будівництво» в «Офісі ефективного регулювання» (BRDO).

Нагадаємо, що «Главком» вже писав про можливу швидку відставку Олени Бабак. Основною причиною можливого відходу називався конфлікт міністра з прем'єром: «Розвиток громад і децентралізація, при новому уряді практично не зрушили з місця. Натомість керівник відомства активно зайнялася просуванням в керівництво будівельною галуззю кадрів свого старого знайомого Олексія Кудрявцева. Саме це і стало приводом для конфлікту міністерки з прем'єром».

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