Відсьогодні в Україні валюту можна купити у необмеженій кількості



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Центробанк продовжує валютну лібералізацію

Національний банк України з 5 листопада скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, за оцінками НБУ ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок, оскільки переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. грн.

«По-друге, загальні обсяги купівлі і продажу валюти населенням сьогодні є співмірними. Водночас чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку завдяки надлишковій пропозиції валюти з боку бізнесу та інвесторів у цьому році сягає майже 4 млрд доларів, а міжнародні резерви впродовж останніх місяців зберігаються на рівні 21-22 млрд доларів», - зазначили в прес-службі.

У НБУ також вважають, що немає підстав і для посилення тиску на гривню внаслідок дії психологічних чинників: інфляційні та девальваційні очікування українців, як свідчать останні опитування Національного банку, продовжують поліпшуватися.