Уряд презентував проєкт Держбюджету-2020



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Глава уряду Олексій Гончарук

Проєкт головного фінансового документа країни Кабмін погодив у неділю

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували сьогодні журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

«Ми не плануємо підвищувати податки», - заявив Гончарук під час презентації у Будинку уряду.

Прем’єр також зазначив, що це буде «бюджет розвитку країни та безпеки людей». Філософія документа, за словами очільника уряду, дуже проста: держава має не заважати, а навпаки створювати чесні та конкурентні умови для розвитку тих, хто цього прагне, та надавати підтримку тим, хто справді цього потребує.

Гончарук нагадав, що проєкт головного фінансового документа країни Кабмін погодив у неділю. Також він додав, що члени КМУ під час його підготовки бюджету-2020 до другого читання опрацювали та врахували висновки парламенту, рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроєкти.

Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.