  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гончарук розпорядився об'єднати всі земельні бази даних

    • Розсилка
    Прем'єрміністр Олексій Гончарук&nbsp; - Гончарук розпорядився об'єднати всі земельні бази даних
    Прем'єрміністр Олексій Гончарук 
    Фото: facebook.com

    За словами прем'єра, усі земельні бази даних мають бути синхронізовані до кінця поточного року

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук розпорядився об'єднати всі бази даних, в яких міститься інформація про земельні ділянки. Про це він повідомив у своєму відеоблозі.

    «Ми провели велику нараду, і я надав розпорядження об'єднати всі ці бази даних», - сказав Гончарук.

    За його словами, усі земельні бази даних мають бути синхронізовані до кінця поточного року.

    Читайте також

    Зараз інформація про 70% земельних ділянок міститься в Державному земельному кадастрі.

    Також ведуться містобудівний кадастр, кадастр родовищ і проявів корисних копалин, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інші кадастри.

    Зазначимо, що Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру має намір завершити інвентаризацію земель до 1 серпня 2020 року.

    До кінця поточного року має завершитися інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

    Нагадаємо, Кабмін схвалив Програму дій уряду та ряд проєктів законів.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    державна служба земля Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ