Гончарук розпорядився об'єднати всі земельні бази даних
За словами прем'єра, усі земельні бази даних мають бути синхронізовані до кінця поточного року
Прем'єрміністр Олексій Гончарук розпорядився об'єднати всі бази даних, в яких міститься інформація про земельні ділянки. Про це він повідомив у своєму відеоблозі.
«Ми провели велику нараду, і я надав розпорядження об'єднати всі ці бази даних», - сказав Гончарук.
За його словами, усі земельні бази даних мають бути синхронізовані до кінця поточного року.
Зараз інформація про 70% земельних ділянок міститься в Державному земельному кадастрі.
Також ведуться містобудівний кадастр, кадастр родовищ і проявів корисних копалин, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інші кадастри.
Зазначимо, що Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру має намір завершити інвентаризацію земель до 1 серпня 2020 року.
До кінця поточного року має завершитися інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.
Нагадаємо, Кабмін схвалив Програму дій уряду та ряд проєктів законів.
Джерело: Українські новини