Гончарук розпорядився об'єднати всі земельні бази даних



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Прем'єрміністр Олексій Гончарук Фото: facebook.com

За словами прем'єра, усі земельні бази даних мають бути синхронізовані до кінця поточного року

Прем'єрміністр Олексій Гончарук розпорядився об'єднати всі бази даних, в яких міститься інформація про земельні ділянки. Про це він повідомив у своєму відеоблозі.

«Ми провели велику нараду, і я надав розпорядження об'єднати всі ці бази даних», - сказав Гончарук.

За його словами, усі земельні бази даних мають бути синхронізовані до кінця поточного року.

Зараз інформація про 70% земельних ділянок міститься в Державному земельному кадастрі.

Також ведуться містобудівний кадастр, кадастр родовищ і проявів корисних копалин, лісовий кадастр, водний кадастр, кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інші кадастри.

Зазначимо, що Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру має намір завершити інвентаризацію земель до 1 серпня 2020 року.

До кінця поточного року має завершитися інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Нагадаємо, Кабмін схвалив Програму дій уряду та ряд проєктів законів.

Джерело: Українські новини