Міністр охорони здоров'я - колективу: Не я цю війну почала, але я її завершу!



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Дивно, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook, коли знаходжусь у відрядженні в США», - заявила міністр Скалецька Фото: Facebook Зоряни Скалецької

«Внутрішня сварка між одним із моїх заступників та частиною колективу відомства не впливає на те, щоб швидка доїхала до пацієнта вчасно», - зауважила Скалецька

Новий міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що готова «завершити війну», яка розгорілася у міністерстві.

Про це міністр 27 вересня написала на своїй сторінці у Facebook.

«Я взяла на себе персональне зобов'язання перед президентом, отримала його підтримку і схвалення щодо продовження руху змін у системі охорони здоров'я.

Я взяла на себе персональне зобов'язання перед Верховною Радою та народом України, що зроблю все, щоб кожен українець мав доступ до якісних, своєчасних, високотехнологічних медичних послуг.

Я взяла на себе персональне зобов'язання перед прем'єр-міністром, що виконаю кожен з пунктів, покладений на мене програмою уряду та продовжу розпочаті трансформації.

Несу персональну відповідальність перед народом України, президентом, парламентом і урядом.

Тому перше – в МОЗ буде проводиться аудит. За його результатами, найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність – на вихід», - заявила Скалецька.

Вона підкреслила, що реформа державної служби означає, щоб професійні чиновники працювали на державу і не були політиками.

«Тому мені не зрозуміло, чому чиновники тиснуть на мене політичними засобами. У цьому мене підтримав прем'єр-міністр», - зауважила Скалецька.

«Друге – робота міністерства йде у звичайному режимі. Внутрішня сварка між одним із моїх заступників та частиною колективу відомства не впливає на те, щоб швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки, готувались закони. Ми всі працюємо. Громадянам немає про що турбуватись.

Третє – про звинувачення та інформацію щодо ліків, придбання автомобілів швидкої допомоги та інші закиди. Я особисто вивчаю кожен з пунктів. Дивно, правда, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook (до речі, як і про запрошення на зустріч із колективом), а не під час робочих нарад чи особистого повідомлення. Дивно, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook, коли знаходжусь у відрядженні в США», - зазначила міністр.

Вона окремо приділила увагу питанню про закупівлі автомобілів. «СБУ повідомило мене, що документи, які мені надали на підпис, мають ознаки корупції (розтрати) на 100 млн гривень. Про це кілька тижнів назад я повідомила і департаменти охорони здоров'я в областях. Чи є ще питання?» - підкреслила Скалецька.

«Хочу запевнити всю команду міністерства – всі, хто працює ефективно на державу і народ України, спеціаліст у своїй справі – далі буде працювати в команді. І на тому крапка.

Суть реформи державної служби – професійні чиновники, знавці своєї справи, що без політики працюють на державу. А не політичними засобами воюють з командою міністерства.

Не я цю війну почала, але я її завершу.

Зустріч з колективом буде. Так само, як і в перший день моєї роботи, коли я зібрала всіх і спитала про нагальні завдання, що скорше необхідно. Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно.

Пацієнти та лікарі втомились від політики. Вони чекають на результати нашої роботи», - заявила голова МОЗу.

Нагадаємо, раніше працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист – звернення до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що у міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів та виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинена реалізація міжнародних проєктів технічної підтримки, в тому числі і за квотою Світового банку, заблоковані субвенційні платежі регіонам.

У свою чергу Гончарук заявив, що уряд уважно вивчає ситуацію, що склалася у Міністерстві охорони здоров’я. Прем’єр додав, що не має жодних сумнівів щодо професійних якостей нової очільниці Міністерства Зоряни Скалецької.



