Кабмін схвалив Програму дій уряду та ряд проєктів законів



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Уряд у неділю вечором зробив низку кадрових призначень

Кабінет міністрів України у неділю вечором схвалив програму дій уряду, зробив низку кадрових призначень та ухвалив пакет проєктів законів .

Як повідомляє пресслужба Кабміну, заступниками міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства стали Інна Мєтєлєва та Юлія Свириденко.

Заступником міністра енергетики та захисту довкілля стала Ірина Ставчук.

А заступником міністра розвитку громад та територій призначено Юліана Чаплінського.

Уряд також схвалив низку звільнень. Зокрема, з міністерства енергетики та вугільної промисловості з посади заступника звільнено Наталію Бойко.

У Фонді державного майна звільнено Євгена Асташева, а з міністерства енергетики та вугільної промисловості Максима Немчинова.

Також у Державній аудиторській службі України звільнено голову Лідію Гаврилову.

Кабінет Міністрів ухвалив пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони.

Також схвалено проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Крім цього, уряд схвалив проект закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.

Уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом уряду та маркером для міжнародних партнерів.