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    У п’ятницю відкриють рух автопроїздами мосту Метро через Русанівську протоку

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    Другий етап реконструкції у напрямку лівого берега Києва триває - У п’ятницю відкриють рух автопроїздами мосту Метро через Русанівську протоку
    Другий етап реконструкції у напрямку лівого берега Києва триває

    Відновлення руху через Русанівську протоку дозволить розвантажити Північний міст та міст Патона

    Першого листопада завершаться основні роботи з капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Русанівську протоку Дніпра і буде повністю відновлено рух автотранспорту. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «1 листопада основні роботи капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Русанівську протоку річки Дніпро буде завершено і повністю відновлено рух автотранспорту. Після цього значних обмежень руху не передбачається. Вартість капітального ремонту – 234,7 млн грн», - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Зазначається, що у 2019 році у мості підсилили дві балки прогонових будов, додавши до них натягнуті пучки арматури, а також замінили тротуар, та перила. Таким чином, завершили роботи першого етапу - смуги руху в напрямку центру міста, з влаштуванням гідроізоляції та асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту. Другий етап реконструкції у напрямку лівого берега триває.

    «Відновлення руху через Русанівську протоку дозволить розвантажити Північний міст та міст Патона, відповідно покращити сполучення між правим і лівим берегами. Впевнений, тимчасові незручності варті результату», – додав Микола Поворозник.

     

    Київ дороги КМДА міст
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