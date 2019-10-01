Пожежа в будинку Гонтаревої: слідчі отримали доступ до телефонних з'єднань майже 200 абонентів



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17 вересня невідомі спалили будинок Валерії Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом

Кримінальне провадження розслідують співробітники Києво-Святшинского відділу поліції

Суд призначив експертизу пожежного сміття зі згорілого будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої і дав поліції доступ до моніторингу телефонних дзвінків в день злочину біля її будинку в Гореничах Київської області.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські новини».

Справа розслідується за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу.

Встановлено, що 17 вересня близько 3:00 невстановлена особа шляхом підпалу пошкодила житловий будинок Гонтарєвої і з місця злочину зникла.

Кримінальне провадження розслідують співробітники Києво-Святшинского відділу поліції. Вони попросили у суду доступ до інформації про телефонні з'єднання майже 200 мобільних номерів, які зафіксовані в районі місця злочину, а саме, по вул. Рильського, 7, вул. Садової та Депутатської у Гореничах, а також на околиці села Гнатівка і Стоянка (поворот на Гореничі).

Суд дав поліції доступ до інформації про телефонні з'єднання із зазначенням абонентського номера, даних про тривалості з'єднання, типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI і IMSI) з прив'язкою до місцевості.

Крім того, суд за клопотанням слідства призначив експертизу пожежного сміття, виявленого на місці злочину.

Зокрема, експертам Науково-дослідного центру МВС доручено встановити, чи є на пожежному смітті сліди паливно-мастильних матеріалів.

Вночі 17 вересня невідомі спалили будинок Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.