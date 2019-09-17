Google дав масштабний збій



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Найбільше скарг на неполадки надходить від користувачів зі США, Австралії, Нової Зеландії, Японії

В ряді країн спостерігаються проблеми в роботі пошукової системи Google.

Про це повідомляється у вівторок на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

«Збої в роботі Google спостерігаються з 20:37 за часом Східного узбережжя США (3:37 вівторка у Києві)», - йдеться в повідомленні сервісу.

Найбільше скарг на неполадки надходить від користувачів зі США, Австралії, Нової Зеландії, Японії. Також повідомляється про збої в роботі Google на території деяких європейських країн, включаючи Велику Британію.

В Україні проблеми з роботою сайту спостерігаються у Києві, Дніпрі та Харкові.

За даними Downdetector, у 79% користувачів Google виникають проблеми з пошуком, ще 20% повідомляють про труднощі при спробі входу в свої акаунти.

Нагадаємо, раніше у роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia стався збій.

Джерело: УНН