  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Google дав масштабний збій

    • Розсилка
    Google дав масштабний збій

    Найбільше скарг на неполадки надходить від користувачів зі США, Австралії, Нової Зеландії, Японії

    В ряді країн спостерігаються проблеми в роботі пошукової системи Google.

    Про це повідомляється у вівторок на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

    «Збої в роботі Google спостерігаються з 20:37 за часом Східного узбережжя США (3:37 вівторка у Києві)», - йдеться в повідомленні сервісу.

    Найбільше скарг на неполадки надходить від користувачів зі США, Австралії, Нової Зеландії, Японії. Також повідомляється про збої в роботі Google на території деяких європейських країн, включаючи Велику Британію.

    В Україні проблеми з роботою сайту спостерігаються у Києві, Дніпрі та Харкові.

    За даними Downdetector, у 79% користувачів Google виникають проблеми з пошуком, ще 20% повідомляють про труднощі при спробі входу в свої акаунти.

    Нагадаємо, раніше у роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia стався збій.

    Джерело: УНН

    США Google інтернет соціальні мережі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ