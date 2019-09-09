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    У світі

    У роботі Wikipedia стався збій

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    Проблеми були зафіксовані у користувачів Лондона, Парижа, Берліна, Варшави й Москви - У роботі Wikipedia стався збій
    Проблеми були зафіксовані у користувачів Лондона, Парижа, Берліна, Варшави й Москви

    Найбільше скарг надійшло на роботу сайту, а також були проблеми з входом

    У роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia стався збій.

    Про це повідомляє портал Donwdetector.

    Користувачі найбільше скаржилися на проблеми з роботою самого сайту, а також на проблеми з входом на сайт Wikipedia.

    Збій тривав близько години - з 1 до 4 години ночі.

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    Найбільше проблем було зафіксовано у користувачів Лондона, Парижа, Берліна, Варшави й Москви.

    Також повідомлялося про проблеми у Києві й Харкові.

    Нагадаємо, влада Китаю заблокувала «Вікіпедію» на всіх мовах. «В кінці квітня Wikimedia Foundation встановила, що Wikipedia більше не доступна в Китаї. Після детального аналізу звіту про внутрішній трафік, ми можемо підтвердити, що зараз всі мовні версії Wikipedia заблоковані», - йдеться в заяві. 

    Як зазначається, також Wikipedia блокувалася в Туреччині і Венесуелі.

    Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн-трансляцій Facebook Live.

    Зміна правил трансляцій Facebook Live була прийнята через терористичні атаки в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі.

    Раніше у роботі соціальної мережі Instagram у вівторок, 14 травня, стався масштабний збій.

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