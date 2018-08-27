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    Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією

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    Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією

    YouTube показуватиме користувачам час, проведений за переглядом відео

    Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією, яка вираховуватиме час перегляду відео. 

    Про це повідомляє Techcrunch.

    В меню акаунта з'явиться поле, в якому відображатиметься кількість годин, проведених користувачем за переглядом відеороликів.

    «Ідея полягає в тому, що це дозволить користувачам краще контролювати свою поведінку перегляду та обмежити час, витрачений на YouTube, за допомогою інших додатків, які нагадують вам про перерву», — йдеться у повідомленні. 

    Функція «Час перегляду» повідомить користувачів YouTube про те, скільки часу вони провели за переглядом відео сьогодні, вчора та за останні 7 днів.

    Крім цього, YouTube дозволить користувачеві зменшити кількість спливаючих повідомлень: їх можна буде зібрати в один дайджест, який приходитиме раз на день.

    Корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

    В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

    Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

    Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.

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