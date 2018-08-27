Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією
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YouTube показуватиме користувачам час, проведений за переглядом відео
Google розширить набір інструментів YouTube додатковою функцією, яка вираховуватиме час перегляду відео.
Про це повідомляє Techcrunch.
В меню акаунта з'явиться поле, в якому відображатиметься кількість годин, проведених користувачем за переглядом відеороликів.
«Ідея полягає в тому, що це дозволить користувачам краще контролювати свою поведінку перегляду та обмежити час, витрачений на YouTube, за допомогою інших додатків, які нагадують вам про перерву», — йдеться у повідомленні.
Функція «Час перегляду» повідомить користувачів YouTube про те, скільки часу вони провели за переглядом відео сьогодні, вчора та за останні 7 днів.
Крім цього, YouTube дозволить користувачеві зменшити кількість спливаючих повідомлень: їх можна буде зібрати в один дайджест, який приходитиме раз на день.
Корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.
В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.
Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.
Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.