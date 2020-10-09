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    Технології

    Google хоче змінити концепцію YouTube

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    Google&nbsp;(володіє YouTube) тестує нову функцію - Google хоче змінити концепцію YouTube
    Google (володіє YouTube) тестує нову функцію

    YouTube отримає нову функцію, що дозволить користувачам купувати будь-які речі на відеохостингу

    Концепцію відеосервісу YouTube захотіли змінити, додавши в неї функцію маркетплейса. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

    За даними агенції, Google (володіє YouTube) тестує нову функцію, що дозволяє глядачам без переходу на сторонні сайти купувати іграшки, гаджети та інші товари, що рекламуються в розміщених на відеохостингу роликах. 

    YouTube вже почав пропонувати авторам відео використовувати спеціальне програмне забезпечення. Також YouTube почав співпрацювати з канадською інтернет-платформою Shopify.

    Передбачається, що додавання функції маркетплейса дозволить платформі конкурувати з такими гігантами інтернет-комерції, як американська Amazon і китайська Alibaba.

    В YouTube агентству вже підтвердили, що тестують функцію продажу товарів в рамках декількох каналів, але співрозмовник агентства відмовився розкрити деталі проекту, назвавши те, що відбувається експериментом.

    Як повідомлялося в середині вересня, YouTube запустить аналог TikTok.

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