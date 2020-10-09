Google хоче змінити концепцію YouTube



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Google (володіє YouTube) тестує нову функцію

YouTube отримає нову функцію, що дозволить користувачам купувати будь-які речі на відеохостингу

Концепцію відеосервісу YouTube захотіли змінити, додавши в неї функцію маркетплейса. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агенції, Google (володіє YouTube) тестує нову функцію, що дозволяє глядачам без переходу на сторонні сайти купувати іграшки, гаджети та інші товари, що рекламуються в розміщених на відеохостингу роликах.

YouTube вже почав пропонувати авторам відео використовувати спеціальне програмне забезпечення. Також YouTube почав співпрацювати з канадською інтернет-платформою Shopify.

Передбачається, що додавання функції маркетплейса дозволить платформі конкурувати з такими гігантами інтернет-комерції, як американська Amazon і китайська Alibaba.

В YouTube агентству вже підтвердили, що тестують функцію продажу товарів в рамках декількох каналів, але співрозмовник агентства відмовився розкрити деталі проекту, назвавши те, що відбувається експериментом.

Як повідомлялося в середині вересня, YouTube запустить аналог TikTok.

Читайте також: