Google хоче змінити концепцію YouTube
YouTube отримає нову функцію, що дозволить користувачам купувати будь-які речі на відеохостингу
Концепцію відеосервісу YouTube захотіли змінити, додавши в неї функцію маркетплейса. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними агенції, Google (володіє YouTube) тестує нову функцію, що дозволяє глядачам без переходу на сторонні сайти купувати іграшки, гаджети та інші товари, що рекламуються в розміщених на відеохостингу роликах.
YouTube вже почав пропонувати авторам відео використовувати спеціальне програмне забезпечення. Також YouTube почав співпрацювати з канадською інтернет-платформою Shopify.
Передбачається, що додавання функції маркетплейса дозволить платформі конкурувати з такими гігантами інтернет-комерції, як американська Amazon і китайська Alibaba.
В YouTube агентству вже підтвердили, що тестують функцію продажу товарів в рамках декількох каналів, але співрозмовник агентства відмовився розкрити деталі проекту, назвавши те, що відбувається експериментом.
Як повідомлялося в середині вересня, YouTube запустить аналог TikTok.