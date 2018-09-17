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    Google закриє поштовий сервіс

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    Google закриє поштовий сервіс

    Поштовий сервіс Google Inbox пропрацює до кінця березня 2019 року

    Компанія Google закриє поштовий сервіс Google Inbox. 

    Попри те, що сервіс досить популярний серед користувачів, компанія вважає, що краще зосередитися на Gmail.

    Сервіс Inbox запустили у 2014 році як альтернативу Gmail. Більшість нових фішок сервісу сподобалися користувачам, але незабаром перекочували на Gmail. Inbox вирішили закрити як непотрібний тестовий майданчик.

    Поштовий сервіс Google Inbox пропрацює до кінця березня 2019 року, після чого блогополучно кане в лету. 

    Корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

    В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

    Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

    Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.

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