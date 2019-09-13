Google заплатить майже 1 млрд євро через податкове розслідування у Франції



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Фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування стосовно Google в 2015 році

Корпорація Google погодилась заплатити майже один мільярд євро, щоб припинити розслідування, яке вже кілька років ведеться проти компанії у Франції.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що Google платить занадто мало податків у Франції, в той час як більша частина його доходів у Європі проходить через філію Google в Ірландії.

«Домовленість про те, що Google France і Google Ireland виплатять штраф у розмірі 500 млн євро, була досягнута в результаті мирової угоди. Фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування стосовно Google в 2015 році», — йдеться у повідомленні.

Також, корпорація погодилась доплатити 465 млн євро у вигляді податків.

Раніше компанія Google погодилася виплатити штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів владі США через розслідування ймовірних порушень конфіденційності дітей на YouTube.