  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Google заплатить майже 1 млрд євро через податкове розслідування у Франції

    • Розсилка
    Google заплатить майже 1 млрд євро через податкове розслідування у Франції

    Фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування стосовно Google в 2015 році

    Корпорація Google погодилась заплатити майже один мільярд євро, щоб припинити розслідування, яке вже кілька років ведеться проти компанії у Франції.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Повідомляється, що Google платить занадто мало податків у Франції, в той час як більша частина його доходів у Європі проходить через філію Google в Ірландії.

    «Домовленість про те, що Google France і Google Ireland виплатять штраф у розмірі 500 млн євро, була досягнута в результаті мирової угоди. Фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування стосовно Google в 2015 році», — йдеться у повідомленні.

    Також, корпорація погодилась доплатити 465 млн євро у вигляді податків.

    Раніше компанія Google погодилася виплатити штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів владі США через розслідування ймовірних порушень конфіденційності дітей на YouTube.

    Читайте також
    США Google штраф розслідування YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ