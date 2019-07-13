Гордон пояснив, чому він зарікся більше нікуди не балотуватися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведучий та видавець Дмитро Гордон керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка

«Коли я працював у Київраді, у мене стався внутрішній розлад», - розказав видавець, який тепер очолює штаб партії Смешка

Телеведучий та видавець Дмитро Гордон, який керує кампанією «Сили і честі» Ігоря Смешка, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, чому він відмовився балотуватись на позачергових виборах в Раду.

«Я нікуди не збираюся балотуватися взагалі, тому що мав дурість бути кілька років депутатом Київради, звідки я пішов дочасно. Просто там у мене відбувся внутрішній розлад. Я людина дуже правильна, принципова, яка не терпить фальшу і брехні. У Київраді я зіткнувся з тим, що мені доводилося марнувати час серед здебільшого глупуватих, заздрісних людей, які одержимі власними інтересами. Я перебував серед горлопанів, дурнів, кар’єристів, брехунів, які дуже часто голосно кричали «Слава Україні!», але прийшли туди, щоб ділити землю або красти гроші. Зрозумів, що спливає час, який я міг би використати на більш важливі речі. Оскільки я маю багато дуже приємних занять для життя: мої інтерв’ю, зустрічі з найрозумнішими і просвітленими людьми. Тому я і пішов звідти. І зробив висновок, що мені не треба нікуди лізти – ні у Верховну Раду, ні в президенти, тому що це внесе сум’яття в мій життєвий устрій і позбавить внутрішнього комфорту», - пояснив Гордон.

Телеведучий додав, що чудово розуміє, що таке наша політика і які у нього в житті є приємні речі, тому вирішив нікуди не йти.

Він також спростував інформацію про те, що збирається балотуватися у мери Києва.

«Слухайте, останнім часом мені всі говорять, що я йду в мери. У мене просто дуже високий рейтинг в Києві, напевно, вищий лише у Кличка. Але ви знаєте, посада мера Києва ще важча, ніж посада президента. Ця посада невдячна. Ти можеш цілодобово займатися містом, досягнути успіхів, але все одно у когось прорве каналізацію і винуватий будеш ти. На твою голову будуть сипатися прокльони і ти будеш йти безславно. Тому, розуміючи якісь речі і закономірності, я не збираюся нікуди йти», - підсумував Гордон.

Нагадаємо, в середині травня Дмитро Гордон заявив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом «112 Україна». А вже в кінці травня Ігор Смешко повідомив, що його передвиборчий штаб очолив Дмитро Гордон.