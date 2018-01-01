Горе-мати на Чернігівщині кинула напризволяще шістьох малолітніх дітей

Шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення

У Чернігівській області поліція розшукує жінку, яка два дні тому пішла із дому, залишивши без нагляду шістьох своїх малолітніх дітей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві. «Шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення, доки їх не врятували громадяни



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Шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення

У Чернігівській області поліція розшукує жінку, яка два дні тому пішла із дому, залишивши без нагляду шістьох своїх малолітніх дітей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві.

«Шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення, доки їх не врятували громадяни та поліція», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 25 лютого до поліції надійшла інформація, що в одному з сіл Куликівського району в будинку матері-одиначки залишилися без нагляду шестеро малолітніх дітей.

«Два дні тому жінка пішла «святкувати» та зникла. Зі слів селян, за жінкою таке водилося й раніше», - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, поліцію викликав голова сільради.

Правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Куликівської райдержадміністрації помістили всіх шістьох дітей до дитячого відділення райлікарні.

Наразі відомо, що горе-мати знайшлася. Зараз вона дає пояснення слідчим Куликівського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Згідно закону жінці, яка залишила шістьох малолітніх дітей, загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.