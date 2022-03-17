«Ви ніби знову за стіною». Зеленський звернувся з гострою промовою до Бундестагу

Зеленський: «Не всі відчуваєте вповні те, що сьогодні переживаємо ми»

Президент України Володимир Зеленський дорікнув Німеччині її пасивною позицією щодо війни в Україні і все ще прихильним ставлення до РФ. У своєму зверненні Зеленський заявив, що Бундестаг ніби перебуває за якоюсь стіною, яка ізолює їх від страшної реальності в Україні.

«Я звертаюся до вас після численних зустрічей, переговорів, заяв і прохань. Після кроків на підтримку, деякі з яких – запізнілі. Після санкцій, яких вочевидь замало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки звʼязків ваші компанії залишають із Росією. З державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну. За три тижні війни за наше життя, за нашу свободу ми переконались у тому, що відчували раніше. І чого ви, напевно, поки не всі помічаєте.

Але ви – ніби знову за стіною. Так, не Берлінською. Але посеред Європи. Між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не ухвалюється заради миру. Не ухвалюється вами, хоча може допомогти», – заявив Зеленський.

Президент України нагадав, як застерігав німецьку державу від кремлівських маніпуляцій довкола «Північного потоку». «Шановні політики. Шановний німецький народе. Чому це можливо? Коли ми говорили вам, що «Північні потоки» – це зброя й підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що все ж таки це економіка. Економіка. Економіка. А це був цемент для нової стіни…

Як ви зволікаєте й зараз із питанням про вступ України у Євросоюз. Якщо відверто, для деяких це політика. А насправді – це каміння. Каміння для нової стіни…І зараз торговельні маршрути між вами й державою, яка знову принесла у Європу жорстоку війну, – колючий дріт над стіною. Над новою стіною, яка розділяє Європу. І ви не бачите, що за цією стіною, а вона між нами, між людьми у Європі. І через це не всі відчуваєте вповні те, що сьогодні переживаємо ми», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.