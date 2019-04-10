Готуйте парасольки: майже всю Україну накриють дощі



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Температура повітря втримається у межах +15…+20 градусів

Сьогодні, 10 квітня, дощі прогнозують у більшості регіонів України.

Про це пише народний синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Температура повітря втримається у межах +15…+20 градусів, у західних областях буде свіжіше, +8…+14 градусів.

Погода в Києві в середу також буде дощовою. Вночі +8…+10, вдень +14…+16 градусів. За прогнозом Діденко, похолодає у столиці 11 квітня.

«Дощовий фронт із заходу, який мав дійти до Києва надвечір, прискакав трохи раніше. Але квіти та дерева лише раді цьому. А ми ж можемо прихопити контрольні парасолі. Сьогодні, 10 квітня, більша частина України — також у дощиках та дощах. Окрім Сходу України. Дощі випадатимуть періодично», — написала Діденко.



