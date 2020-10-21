Говорив про користь коронавірусу. Помер скандально відомий протоієрей РПЦ



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Протоієрей Дмитро Смирнов помер у віці 69 років

Російський священник називав цивільних дружин «безкоштовними повіями»

У Росії помер скандально відомий через свої висловлювання протоієрей Дмитро (Смирнов), колишній голова Патріаршої комісії РПЦ з питань сім'ї, дитинства та материнства. Він помер у віці 69 років. Про це повідомив секретар Синодального відділу з церковної благодійності та соціального служіння РПЦ Василь Рулінський в своєму Telegram-каналі.

Представник РПЦ написав, що єпископ Пантелеймон звершив панахиду по Дмитру в Південно-Сахалінську. «Царство небесне дорогому батюшці», - додав секретар. При цьому він не уточнив причину смерті Дмитра.

29 вересня російські ЗМІ повідомляли, що протоієрей Дмитро потрапив до реанімації. Священик і він же співробітник швидкої допомоги Федір Сенчуков вказав, що причиною став не коронавірус. Як писав Telegram-канал Mash, у Дмитра діагностували захворювання головного мозку.

На початку травня Дмитро, який заявляв про користь епідемії коронавірусу і закликав росіян просити милостиню в самоізоляції, заразився їм і потрапив до лікарні. Він одужав менш, ніж через два тижні.

В кінці серпня Дмитра звільнили з посади голови Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту, материнства і дитинства РПЦ. Рішення було прийнято через стан здоров'я російського священника. Синод РПЦ висловив протоієрею подяку за його роботу і пообіцяв зробити його почесним головою.

Протоієрей Дмитро відомий своїми неоднозначними висловлюваннями. Так, він назвав ядерну зброю «чудовим винаходом», висловивши впевненість, що Росія досі існує завдяки цій зброї. Він також стверджував, що російським дівчаткам треба не ходити в школу, а вчитися «майбутньому материнству». У лютому священнослужитель назвав цивільних дружин «безкоштовними повіями» і тимчасовою втіхою чоловіків.