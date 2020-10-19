Найближчий соратник Зеленського взяв шлюб. Вінчав сам Онуфрій (фото)



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Сергій Трофімов взяв шлюб

Трофімов прокоментував свої неоднозначні фотографії з літургії у Московській церкві

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов взяв шлюб. Про це він повідомив у себе в телеграмканалі.

«Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною - перед людьми і перед Богом. В цей день в Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю «завжди бути разом в радості і горі», - повідомив заступник глави Офісу президента.

Між іншим, про свою наречену Настю Трофімов розповідав ще в інтерв’ю Главкому. У квітні чиновник повідомив нашим журналістам, що має намір одружитися.

Щодо вчорашньої події, то він додав, що після вінчання вони відзначили створення сім'ї в тісному сімейному колі. Як видно на фото, вінчав молодят предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

«Всіх друзів і знайомих позовом на торжество, коли коронавірус відступить і карантин буде знято», - написав Трофімов.

Він також прокоментував вчорашні публікації у ЗМІ із своїм фото в Московській церкві, порадивши «не шукати чорну кішку в темній кімнаті».

Нагадаємо, напередоні Главком повідомляв, що на літургії у монастирі Московської церкви під Києвом взяв участь перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.

Відповідними фотографія на своїй сторінці у соцмережі похвалився митрополит Бориспільський і Броварський, управляючий справами Московської церкви в України Антоній (Паканич).

Нагадаємо, у квітні предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського у диякони. І тепер депутат у приватному листуванні зі священниками підписується як «диякон Вадим».

У Трофімова тісні стосунки з Новинським на релігійному ґрунті.