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    Найближчий соратник Зеленського взяв шлюб. Вінчав сам Онуфрій (фото)

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    Сергій Трофімов взяв шлюб - Найближчий соратник Зеленського взяв шлюб. Вінчав сам Онуфрій (фото)
    Сергій Трофімов взяв шлюб

    Трофімов прокоментував свої неоднозначні фотографії з літургії у Московській церкві

    Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов взяв шлюб. Про це він повідомив у себе в телеграмканалі.

    «Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком і дружиною - перед людьми і перед Богом. В цей день в Свято-Пантелеймонівському монастирі ми дали один одному обітницю «завжди бути разом в радості і горі», - повідомив заступник глави Офісу президента.

    Між іншим, про свою наречену Настю Трофімов розповідав ще в інтерв’ю Главкому. У квітні чиновник повідомив нашим журналістам, що має намір одружитися.

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    Найближчий соратник Зеленського взяв шлюб. Вінчав сам Онуфрій (фото)
    Найближчий соратник Зеленського взяв шлюб. Вінчав сам Онуфрій (фото)

    Щодо вчорашньої події, то він додав, що після вінчання вони відзначили створення сім'ї в тісному сімейному колі. Як видно на фото, вінчав молодят предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.

    «Всіх друзів і знайомих позовом на торжество, коли коронавірус відступить і карантин буде знято», - написав Трофімов.

    Він також прокоментував вчорашні публікації у ЗМІ із своїм фото в Московській церкві, порадивши «не шукати чорну кішку в темній кімнаті».

    Нагадаємо, напередоні Главком повідомляв, що на літургії у монастирі Московської церкви під Києвом взяв участь перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов.

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    Відповідними фотографія на своїй сторінці у соцмережі похвалився митрополит Бориспільський і Броварський, управляючий справами Московської церкви в України Антоній (Паканич).

    Нагадаємо, у квітні предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій висвятив народного депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського у диякони. І тепер депутат у приватному листуванні зі священниками підписується як «диякон Вадим».

    У Трофімова тісні стосунки з Новинським на релігійному ґрунті.

    РПЦ Російська православна церква в Україні шлюб Сергій Трофімов
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