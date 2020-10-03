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    У світі

    У Російській православній церкві назвали умову для поховання Леніна

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    Тіло Леніна знаходиться в усипальниці в центрі Москви з 1924 року - У Російській православній церкві назвали умову для поховання Леніна
    Тіло Леніна знаходиться в усипальниці в центрі Москви з 1924 року

    «Поховати його можна буде тільки після того, як комуністична ідеологія піде в минуле» – священник

    У Російській православній церкві виступають за те, щоб прибрати тіло Володимира Леніна з мавзолею на Красній площі в Москві та поховати його. Однак РПЦ підкреслює, що діяти в цьому питанні потрібно обережно і називають умову, за якої це можна буде зробити, повідомляє «Інтерфакс».

    «Я не сумніваюся в тому, що рано чи пізно тіло цієї людини буде поховано. Інша справа, коли це станеться, за яких обставин це станеться», – сказав глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Іларіон. Він називає Леніна зрадником батьківщини та вважає, що за звичайними законами таку людину слід було б судити.

    Одночасно священнослужитель визнає, що для своїх послідовників Ленін ще залишається святинею. «А якщо зараз тіло Леніна буде винесено з мавзолею, то це буде зазіхання на віру тих людей, для яких тіло Леніна залишається святинею», – вважає він. Іларіон вірить, що поховати його можна буде тільки після того, як комуністична ідеологія піде в минуле.

    Говорячи про саму будівлю мавзолею, архієрей нагадав, що вона залишається пам’ятником архітектури і її потрібно залишити, а всередині він запропонував організувати музей масових репресій.

    Згідно з даними недавнього опитування, більшість росіян (40%) оголосили, що тіло Леніна треба якомога швидше поховати, ще 17% вважають, що це потрібно зробити, коли не стане покоління, для якого Ленін шанована людина. При цьому п’ята частина респондентів (22%) виступили за те, щоб залишити тіло в мавзолеї.

    Тіло Володимира Леніна знаходиться в усипальниці в центрі Москви з 1924 року. Суперечки на тему перепоховання ведуться з 1989 року і до цього дня. Проти того, щоб винести тіло з мавзолею активно виступають комуністи.

    Нагадаємо, у Росії запропонували продати мумію Леніна.

    Росія РПЦ музей поховання
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