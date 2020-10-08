Патріарха РПЦ Кирила відправили на карантин, і він злякався



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За словами Кирила, пандемія зажадала від людей «накладати на себе дуже великі самообмеження» і «жити не за законом похоті».

Кирило тепер вважає, що коронавірус «останнє попередження»

Пандемія коронавіруса, можливо, є останнім попередженням Бога для людства, яке збилося зі шляху. Так заявив у своїй проповіді патріарх Російської православної церкви Кирило.

Як зазначається на сайті РПЦ, раніше Кирило пішов на карантин.

«Бути може, рід людський дійшов до якоїсь точки, і, щоб вона не виявилася точкою неповернення, Господь занурює нас в таку ситуацію, щоб ми могли побачити марність того, чому віддаєм найкращі роки життя, всі сили, всю напругу розуму і волі», – сказав предстоятель РПЦ.

На думку Кирила, подібні події не можуть відбуватися без Божої волі.

«Це дуже сильний і, може бути, навіть останній дзвінок для всіх нас», – зазначив патріарх Московської церкви.

Також, за словами Кирила, пандемія зажадала від людей «накладати на себе дуже великі самообмеження» і «жити не за законом похоті».

Раніше повідомлялося , що патріарх Кирило наразі пеербуває на карантині після контакту з хворим на коронавірус.

Як повідомлялося на початку квітня, патріарх РПЦ Кирило на «Мерседесі» з іконою виганяв коронавірус з Москви.