ГПУ «копає» під міністра фінансів – силовики вивчають закордонні вояжі Данилюка за 8 років

Генпрокуратура підозрює діючого міністра фінансів в ухиленні від сплати податків

Печерський районний суд Києва дозволив слідчим Генпрокуратури вилучити у державної прикордонної служби завірену інформацію про перетин держкордону України нинішнім міністром фінансів Олександром Данилюком протягом 2004-2010 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 січня. За даними досудового розслідування,



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Олександр Данилюк

Генпрокуратура підозрює діючого міністра фінансів в ухиленні від сплати податків

Печерський районний суд Києва дозволив слідчим Генпрокуратури вилучити у державної прикордонної служби завірену інформацію про перетин держкордону України нинішнім міністром фінансів Олександром Данилюком протягом 2004-2010 років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 січня.

За даними досудового розслідування, високопосадовець фігурує у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст.212 КК України («Ухилення від сплати податків і зборів»), яке було відкрито у квітні 2017 року. Правоохоронці стверджують, що за час роботи керівником Координаційного центру з впровадження економічних реформ при адміністрації президента Віктора Януковича Данилюк заробив 556,1 тис. грн доходів. При цьому зумів придбати житловий будинок загальною площею 290 кв. м за 2 млн. грн, автомобіль БМВ Х5 і внести на банківський рахунок 519,6 тис. грн.

Крім цього, ДФС України здійснила перевірку доходів міністра фінансів і на початку листопада склала акт щодо заниження податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб на 746,3 тис. грн.

У ході розслідування, серед іншого, отримано пояснення від Данилюка, що він протягом 2004-2010 років проживав на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та мав «центр життєвих інтересів» у цій же країні. Тому 23 листопада було призначено проведення судово-економічної експертизи, для якої знадобилася виїмка документів з державної прикордонної служби.

Раніше міністр Данилюк заявляв про тиск з боку правоохоронних органів і вимагав відставки Генпрокурора Юрія Луценка через затягування розслідування справ щодо дій колишніх керівників і власників Приватбанку.

Звинувачення у несплаті податків Данилюк вважає безглуздими.

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